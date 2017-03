- Denne ordninga fungerer ikke i Fauske

SYNES DET ER ALVORLIG. Janne Hatlebrekke er leder for Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Hun synes det er sterkt beklagelig at Fauske kommune ikke gir et tilstrekkelig godt tilbud om brukerstyrt personlig assistanse til mennesker som ønsker det og har krav på det. Foto: Ina Sand Solli