OMKOM. Yrkessjåfør Even Mosti (57) fra Fauske døde av skadene han pådro seg i denne trafikkulykken i Lofoten i februar 2013. Nå har Vegvesenet konkludert med at et dårlig utformet rekkverk var en medvirkende årsak til at ulykken fikk et tragisk utfall. Arkivfoto: Ole J. Jensen