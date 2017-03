De fleste DAB-adaptere til bil som selges per i dag har ikke funksjonalitet til å ta inn trafikkmeldinger. FOTO: NAF

NRK vil sende viktige trafikkmeldinger som bryter gjennom andre sendinger. - Problemet er at kun et fåtall DAB-adaptere per i dag støtter såkalt Traf...

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.