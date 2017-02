Christine stiller til start i Femundløpet

LIKE FØR LØP. Til helga deltar Christine Karijord i Femundsløpet, som hun også prøvde seg for to år siden. Men da ble løpet avlyst. Dette bildet er for øvrig fra i fjor under Finnmarksløpet da Karijord ble kåret til årets rookie og ble nummer åtte. Den svarte lederhunden Nixon er fortsatt med på lasset. Foto: Niels Westphal