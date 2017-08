Ber flere åpne dørene

HJERTEROM OG HUSROM. Da sønnen Tobias Melvik Storstein (bak) flyttet ut, bestemte Stein Inge Storstein og Lise Melvik Storstein seg for å bli beredskapshjem for fosterbarn hjemme i Valnesfjordveien på Fauske. Det er stor mangel på fosterhjem over hele Norge, og de oppfordrer andre om å gjøre det samme. Begge foto: Helge Simonsen