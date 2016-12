- Avlyser ikke julen

BERLIN: Mandag ble 12 personer drept og mange flere skadd da en lastebil kjørte inn i folkemengden på julemarkedet ved Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, som ligger mellom Kurfürstendamm og Budapesterstrasse - rett ved Europa Center, KaDeWe og Zoologische Garten.

Ved kirkeruinen

- Det er hjertet av Vest Berlin. Berlin har jo to av alt, men i vest er dette så midt i som det kan bli. Kirka er jo den som fortsatt er en ruin etter krigen. Man valgte å ikke bygge den opp og restaurere den for å ikke glemme terroren fra den gang. Dette skjedde altså i skyggen av nettopp den kirka, sier Jørn Haukøy.



Er blitt Berliner

Etter 18 år i byen er han fortsatt fauskeværing, men kan også si «Ich bin ein Berliner».

- Man blir jo det. Jeg har så mange venner her, kjæresten min er her, den ene søsteren min bor her. Det er blitt en veldig viktig by for vår familie. I likhet med terroren i Oslo så kommer det veldig nært, sier han.



Venner var der

Jørn har venner som satt på café rett ved da det smalt mandag.

- De så rett ned på det hele. Jeg kjenner folk som har kontorer rett ved, og dette er et område der kjæresten min Katharina, som er stylist, er på handletur omtrent daglig, sier han videre.

Tar vare på hverandre

Han sier at Berlin har reagert med sjokk og vantro over at dette kunne skje.

- Men veldig lite sinne. Byen har reagert med modenhet, litt som man opplevde da terroren rammet Oslo. Ingen løper ut og trekker forhastede konklusjoner, og folk tar litt ekstra vare på hverandre, sier Haukøy.

Knekker ikke byen

- Det samme er holdningen til hva som har skjedd, hvem står bak og så videre. Det er en tydelig reaksjon på at uavhengig av gjerningsperson, så skal det ikke knekke det Berlin som er et fyrtårn for liberale verdier i Europa. Man har stor påvirkning på andre byer, og er nok bevisste på ikke å skli ut, fortsetter han.

Er der ofte

Terroren skjedde ikke i bydelen han bor i nå, men i nabobydelen.

- 400 meter fra der jeg studerte og fortsatt har ei stamkneipe. Jeg er der fortsatt ofte og det er en helt naturlig del av byen å oppholde seg i. Det er et shoppingstrøk, har en viktig jernbanestasjon, og det er rett ved det store kjøpesenteret KaDeWe.

Dro på julemarked

Torsdag kom hans foreldre nedover, slik de gjør annet hvert år.

- Og vi dro på julemarked lille julaften. Vi var ikke alene. De siste dagene har sosiale medier vært fulle av folk som poster bilder av at de er på julemarked - som for å si at dette skremmer dem ikke fra verken å leve normalt eller feire jul, sier Jørn.

Julemarked er enormt viktig i Tyskland og i Berlin.

- Det er et relativt nytt fenomen i Norge, men her har julemarked lange tradisjoner. Det er like viktig som juletreet er for nordmenn, sier han.

Innflydd pinnekjøtt

Julaften feires med innflydd pinnekjøtt fra Norge, og forhåpentlig gikk den store kålrabijakten lille julaften bra.

- Det er vanskelig å få god nok kålrabi for å lage stappen så god som den må være, ler han.



Første juledag er den store juledagen. Da samler både hans og kjærestens familie, og da er det noe helt annet på menyen enn vi nordmenn er vant til.

Gås og bamsemums

- Da er det gås. Tysk gåsemiddag med mye tilbehør. Men også litt norsk røykalaks. Og den må være norsk. Jeg har flydd litt i det siste så bamsemums, smørbukk-karameller og seigmenn er også på plass. Man må passe på å få tak i det som er helt nødvendig, sier Jørn Haukøy.

Jørn sine foreldre Karin og Roger, som nå bor i Kristiansand, kom til Berlin midt i uka.

- Alt vel i storbyen, sier Roger til Saltenposten på telefon fra et av Berlins mange julemarkeder fredag formiddag.

Mistenkte drept

- Vi er her annen hver jul og Berlin er blitt viktig for oss. Det var aldri snakk om å ikke dra etter det som skjedde mandag. Da vinner terroren. Jeg ser nå at den mistenkte er skutt og drept, sier han videre.

Foreldrene sier de føler seg trygge, og gleder seg veldig til julefeiringen i Berlin.

- Og pinnekjøttet har vi med, sier han og hilser til kjente på Fauske.

- Slenger meg på den og hilser jeg også, avslutter Jørn Haukøy.