Arbeider videre med skuterløyper

SAMLET TROPP. Her er Helge Moland, John Magne Hansen, Jørn Stene, Geir Mikkelsen, Frode Andersen, Mona Mosti og John Gunnar Olsen på befaring i fjellene i Sulitjelma midt i juni. De har stanset et stykke opp i fjellet stanser gruppen for å sette seg inn i planene for området. Alle foto: Victoria Finstad