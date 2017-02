Rådmannen sier at et kulturhus bygd sammen med hotell vil være av stor verdi både for Fauske og for hotellet. FOTO: Helge Simonsen

Rådmannen sier at et kulturhus bygd sammen med hotell vil være av stor verdi både for Fauske og for hotellet.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.