«Alle» vil gå allmennfag i Saltdal

VIKTIG TRIVSEL. Det har gått nesten to og et halvt år siden denne gjengen begynte på studiespesialisering ved Saltdal videregående. De syns trivselen betyr mye for læringen. Fra venstre Rachel Spørck, Oda Johansen, Marija Milovanovic, Marie Trøstheim, Nora Klaussen, Martin Mathisen og Håvard Bjelvin. Foto: Maria E. Trondsen