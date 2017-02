Alle måtte sluke noen kameler

ENDELIG ENIGE. Politikerne valgte til slutt å høre på rådene fra administrasjonen og rådmann Ronny Seljeseth (t.v.) i tillegg til kommunelege Per Gunnar Skodvin sine anbefalinger om et legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold. Dermed måtte både Ronny Sortland (Frp) fra opposisjonen og politikerne i posisjonen fire litt på sine krav og legge kampsakene til side for ei felles legevaktordning. Foto: Maria E. Trondsen