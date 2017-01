NY STRUKTUR. Finneid skole og de andre kommunale byggene skal styres av rådmannen, dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag . Foto: Espen Johansen

Tre år etter at Fauske kommune skilte ut eiendommene sine i et eget selskap, ligger det an til at det kommunale foretaket blir nedlagt.

Til sommeren kan det være tilbake til start.



Rådmannen er den som nå foreslår at Fauske eiendom KF blir lagt ned, og at kommunens bygg havner tilbake i det kommunale byråkratiet.

Politikerne avgjør om de skal følge hans råd.



Vi forstår at det blir enklere for rådmannen å styre med eiendomsmassen, når han slipper å gå veien om et selskap.

Det er lettere å håndtere en kommunalsjef.



I tillegg regner vi med rådmannen har fått noen signaler fra dagens politiske flertall i kommunen.

De liker heller ikke selskapsformen. Også de ønsker mer styring.