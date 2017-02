I dag er det Blåfrost for alle saltdalinger, og for en god del innbyggere i Indre Salten og Bodø.



Inngangen til ei helg der de ikke bryr seg om været.



Den offisielle åpningen av Blåfrostfestivalen startet i går med en stolt ordfører som fryder seg over det som skjer i midten av februar.

Når bygda blomstrer midt på vinteren.

Det startet med Ungdommens Kulturmønstring i går kveld. Der det ble levert imponerende innsats også i år. Det spirer og gror blant den oppvoksende slekt.



I kveld får de nok engang sin egen konsert på Slipen scene. Der OnklP & De fjerne slektningene står klar til å ta i mot dem. Sammen med duoen Cir.Cuz.



Blåfrostfestivalen spanderer denne konserten på bygdas ungdommer. Det er sjelden gave fra en festival-arrangør.



Den samlede verdien er 150.000 kroner.



Takket være en god sponsor har festivalen råd til å bekoste denne opplevelsen. De ser det også som en investering i framtidas publikum.



Ungdommene får Blåfrost i blodet.



Festivalen har noe å tilby til de fleste. Barna får sitt opptog og sin konsert, og i kveld er det også kirkekonsert.

Herfra har mange gått hjem frelst på Blåfrost.

Det skjer mye annet rundt festivalen på Rognan. Her er både Blåfrostmarked og Blåfrostverksted. Noe som er med på å trekke folk fra hele distriktet.



I motsetning til mange andre festivaler kan Blåfrost kalkulere inn utsolgte konserter hvert år. Det gir arrangøren et stort handlingsrom. Så langt har de klart å tilfredsstille et trofast publikum som hvert år trenger seg sammen i den gamle skipshallen.



Langt flere kunne tenkt seg å være der.



I år er det ingen festforestilling eller festivalprofil, som vanligvis inkluderer enda flere innbyggere. Men jobbingen fram til 2018 er startet.



Vi kan derfor ønske festivalen lykke til, sikker på at den blir en suksess, og at neste år blir enda bedre. Blåfrost er et lovende langtidsvarsel.