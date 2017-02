Blåfrostfestivalen 2017

KRIBLER I MAGEN. Festivalsjef Øivind Holthe kjenner at det kribler, men det skal det også gjøre. Blåfrostfestivalen er like rundt hjørnet og starter for fullt i kveld med kirkekonsert og ungdomskonsert, før det fredag og lørdag er fullt hus på Slipen scene. Foto: Frida Kalbakk