ÅPNET BLÅFROST. Eva Weel Skram og mannen Thomas Stenersen åpnet Blåfrosten 2017 med to kirkekonserter torsdag kveld, og leverte varene så det sang med en blanding av poptrøkk, latinorytmer og sarte viser og stev. Ikke minst var "Selmas sang" fra NRKs juleserie "Snefall" et populært innslag for små og store. FOTO: Maria Trondsen