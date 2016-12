To rustne herrer til Slipen

SALTDAL: Det var mange som ble overrasket da selveste Kvelertak måtte ta til takke med å spille på den lille scenen i Tredje når de gjester Rognan 25. mars til neste år.

Men storsalen var allerede bortbestilt, og nå kan ledelsen i Blåfrost Live fortelle hvem det er som skal være der denne lørdagen.

Fjeld og Paus

For det er ingen ringere enn Jonas Fjeld og Ole Paus, de «To rustne herrer», som skal spille for 400 heldige i salen.

- Det er noe som selvsagt kunne blitt en aldri så liten lydmessig utfordring, men det går fint opp med logistikken. Herrene er godt i mål med sin konsert tidlig på kvelden, før Kvelertak slipper løs i Tredje, sier Øivind Holthe lattermildt - vel vitende at det kunne blitt en av de mer komiske konsertene om det hele gikk samtidig.

- For å si det sånn, problemet ville nok vært større for To rustne herrer enn for Kvelertak, sier han og ler godt.

- Kjenner jeg dem rett, så spiser de en god middag etter konserten, og så drar de på Kvelertak etterpå.

Mange år på veien

Det har nå gått 20 år siden Fjeld og Paus gikk sammen og ga ut plata «To rustne herrer», og skapte med det en suksess som har vart like lenge.

Selv om karrierene deres har gått sin gang på hvert sitt hold, er det noe de kommer tilbake til med jevne mellomrom.

Holthe tror og håper det er noe som kommer til å slå an en lørdagskveld i mars.

- Ja, det er viktig for oss at vi treffer alle aldersgruppene som er i Indre Salten. Det skal være noe for alle her, og det har vi opplevd med andre konserter også. Folk er flinke til å gå på arrangementene, og det håper jeg skjer igjen med disse to, forteller han.

- De har absolutt alt, både alvoret og humoren, og ikke minst rutinen av et helt liv på scenen.

Starter salget

Det legges ut 400 billetter til salgs klokka åtte onsdag kveld på hjemmesidene til Tikkio, festivalens billettleverandør.

Det kommer også billetter på Leselysthuset og på Rebell etter hvert.

- Tror du det blir like fort utsolgt som stort sett alt annet på Slipen?

- Det er ikke sånn at absolutt alt trenger å gå på fem minutter her. Jeg har stor forståelse for at folk har brukt mye penger i førjulstida på alt fra Blåfrosten til Parken, Sting og julegaver, så vi stresser ikke med det. Det kommer til å bli en strålende opplevelse for de som kommer uansett, sier Øivind Holthe.