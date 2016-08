ALLE KAN RO. Under Rognan- og trebåtdagan er Nordlandsbåtfemmila en viktig tradisjon. Men i år skal også de unge få prøve seg på en litt kortere distanse. Her er det Rikard Pedersen, Jonatan Ludvigsen og Mattis Linde som får instruksjoner for hvordan man ror en nordlandsbåt. Foto: Kai Linde