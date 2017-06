NYE TRAVLE TIDER. Erna Josefsen (67) er kjent som selve ansiktet for den frivillige demensomsorgen på Fauske. Når hun nå går av og inn i pensjonistenes rekker, er det lite som tyder på at det kommer til å bli mindre å gjøre for den engasjerte og oppofrende damen. Foto: Helge Simonsen