Over 100 er med

PLASS TIL FLERE. Janne Bjørnbakk (t.v.) og Unn Samuelsen i Fauske husflidslag gleder seg over at så mange har meldt seg på strikkefestivalen i oktober. De har plass til flere, og sier at det ikke er nødvendig å strikke eller hekle for å kunne delta. - Man kan mingle rundt på hotellet, snakke med designere, se på stand, delta på workshop og foredrag, eller bare sitte ned og slappe av i godt selskap, sier de. Begge foto: Eva S. Winther