Milo skaper mange timer med moro

IKKE KAPPLØP. Selv om lærer Per Olaf Johansen presiserer at det ikke er noe kappløp med robotene, er det ikke enkelt for elevene å legge det til side. Konkurranseinstinktet er til stede. I bakgrunnen skimtes Ingrid Otterstad (t.v.), Dennis Kristiansen, Asmaa Aldandan, Vilde Grønstad og Dina Rise Moen Nilsen. Alle foto: Frida Kalbakk