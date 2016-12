AMBISJONER. Ingelin Noresjø (40) har vært aktiv i politikken i mange år allerede. Nå er hun fylkesråd og får jobbe med politikk på heltid, noe hun er utrolig fornøyd med. - Men på sikt ser jeg ikke for meg at jeg blir å stoppe her, sier hun. Foto: Frida Kalbakk