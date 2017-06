Har pusset opp Saltenbluesen

KLARE FOR NY FEST. Fauske bluesklubb er snart i mål med planleggingen av Saltenbluesen 2017. Foruten musikk i to hele dager på området ved Ankerske, har de også ambisjoner om å lage et stort område med fokus på mat og servering. Med seg på laget har Wiggo Bjur (t.h.) og Jens Roger Stokland fått Hege Ruud fra Heges matopplevelser. Foto: Helge Simonsen