Fikk Gata-ønsket sitt oppfylt

KAN GLEDE SEG. Etter at det ble klart at stjernekampvinner Adam Douglas er blant de som skal spille i Melenciparken under Gatafestivalen til neste år, kunne Pål-Arve Dypaune (i midten) smile ekstra bredt. Han og en kompisgjeng startet nemlig en aldri liten Facebook-aksjon for at nettopp det skulle skje. - Jeg har ståltro på at dette kommer til å bli en helt fantastisk festival for Fauske, de artistene som kommer er det veldig høy kvalitet på, sier Dypaune til Asmund Jensen (t.v.) og festvialsjef Ørjan Strand i Gatafestivalen. Foto: Helge Simonsen