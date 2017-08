FLOTTE DRAKTER. Mette Alstad på Can Can viser fram strikkedraktene som er inspirert av Nordlandsbunaden. Guttedrakten er det Mette selv som har kreert, mens jentedrakten er en opprinnelig oppskrift fra Rauma. - Men jeg har justert capet, forteller Alstad. Hatten er for øvrig heklet. Alle foto: Sylvia Bredal