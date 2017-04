TRYGG BASE. Merethe og Per-Tore Martinsen har åpnet hjemmet sitt for barn og ungdommer som har behov for trygghet. På den måten har de fortsatt liv og røre i huset, med de to fostersønnene Edward (15) og Per-Kristoffer (23) som har flyttet i egen leilighet, her med familiens katt Tora som ikke ville være med på bildet. Alle foto: Maria E. Trondsen